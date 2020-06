Augsburg-Colonia, le formazioni ufficiali della gara delle 18 di Bundesliga

Alle 18 andrà in scena l'ultima delle tre gare di Bundesliga tra Augsburg e Colonia. I padroni di casa scenderanno in campo con un 4-2-3-1 con Richter, Sarenren Bazee e Vargas alle spalle di Niederlechner. Modulo speculare per il Colonia che farà affidamento su Cordoba in avanti.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

AUGSBURG (4-2-3-1): Luthe; Framberger, Jedvaj, Uduokhai, Max; Khedira (c), Gruezo; Richter, Sarenren Bazee, Vargas; Niederlechner.

COLONIA (4-2-3-1): Horn; Ehizibue, Leistner, Czichos, Schmitz; Skhiri, Hector (c); Kainz, Uth, Jakobs; Cordoba.