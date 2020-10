Australia, annullate le gare di novembre contro Inghilterra e USA per l'emergenza Covid-19

Niente trasferta in Europa per la Nazionale australiana. La Federcalcio locale ha infatti deciso di annullare le gare contro Inghilterra e USA previste nel mese di novembre a Londra a causa della nuova ondata di positività al Covid-19 riscontrata in questi giorni in tutto il mondo.

.@FFA today announced that it will not be proceeding with plans to assemble national team squads in Europe in November 2020 due to the ongoing and evolving risks associated with COVID-19. https://t.co/jFgiNVBZnx

— Socceroos (@Socceroos) October 22, 2020