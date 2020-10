Austria, il Rapid Vienna resta agganciato al Salisburgo. Il Lask Linz si prende il terzo posto

Dopo la quinta giornata di campionato, in Austria il Salisburgo resta in vetta alla classifica grazie alla quinta vittoria di fila conquistata 2-0 in casa dell'Austria Vienna. Il Rapid Vienna però resta agganciato a -2 dopo aver battuto 4-3 il Wolfsberger in un match pirotecnico. Bene anche il Lask Linz che si prendere il terzo posto con il 4-0 rifilato al St. Polten.

AUSTRIA - 5° TURNO

Altach-Admira 4-2

Austria Vienna-Salisburgo 0-2

Ried-Sturm Graz 0-2

Lask Linz-St Polten 4-0

Tirol-Hartberg 1-1

Wolfsberger-Rapid Vienna 3-4

CLASSIFICA: Salisburgo 15, Rapid Vienna 13, Lask 10, Sturm Graz 9, St. Polten 7, Austria Vienna 7, Tirol 5, Altach 4, Admira 4, Wolfsberger 3. Ried 3, Hartberg 3.