Austria, il Salisburgo torna alla vittoria e tiene la vetta! Lask Linz ok, si ferma il Rapid Vienna

In Austria tiene saldamente la vetta il Salisburgo che dopo un pareggio e una sconfitta, è tornato alla vittoria salendo a 22 punti e tenendo lontano il Lask Linz sempre secondo dopo il successo per 3-0 contro l'Altach. Si ferma il Rapid Vienna che non va oltre l'1-1 contro l'Austria Vienna e non vince da tre gare.

AUSTRIA - TURNO 9

Sturm Graz-Tirol 1-0

St. Polten-Salisburgo 2-8

Admira-Hartberg 2-3

Lask Linz-Altach 3-0

Wolfsberger-Ried 1-1

Rapid Vienna-Austria Vienna 1-1

CLASSIFICA: Salisburgo 22, Lask Linz 20, Rapid Vienna 18, Sturm Graz 15, St. Polten 11, Tirol 11, Wolfsberger 10, Austria Vienna 10, Ried 10, Hartberg 10, Altach 5, Admira 4.