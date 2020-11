Austria-Irlanda del Nord, le formazioni ufficiali: Sabitzer sfida Boyce, Alaba dal 1'

L'Austria ospita l'Irlanda del Nord in questa quinta giornata di Uefa Nations League. I padroni di casa mandano in campo il classico 4-4-2 con Sabitzer e Gregoritsch in attacco. Modulo speculare per gli ospiti, ecco le scelte dei due tecnici:

Austria (4-4-2): Pervan; Lainer, Dragovic, Hinteregger, Ulmer; Schlager, Ilsanker, Baumgartlinger, Alaba; Sabitzer, Gregoritsch. Allenatore: Franco Fonda

Irlanda del Nord (4-4-2): McGovern; McLaughlin, Ballard, Flanagan, Ferguson; Smith, McNair, McCann, Dallas; Boyce, Washington. Allenatore: Ian Baraclough