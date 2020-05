Austria, la ripresa è più difficile. Allenamenti di gruppo non consentiti prima del 15 maggio

“Con i risultati dell'ultimo appuntamento, chiudere la stagione 2019/20 è diventato più difficile. In ogni caso, è chiaro che concludere la stagione entro il 30 giugno non è più possibile". Sono le parole di Christian Ebenbauer, CEO della Bundesliga austriaca che in settimana ha incontrato i vertici dello sport nazionale, senza però fare dei passi in avanti verso la ripresa.

Anche in Austria, si sta discutendo del protocollo medico da seguire che il Governo ha contestato in diversi punti. Adesso palla alla Federazione, che dovrà inviarlo nuovamente al Ministero della Salute entro l'8 maggio in vista della prossima ordinanza. Attualmente i club della Tipico Bundesliga possono allenarsi solo in piccoli gruppi e osservando il distanziamento sociale: l'obiettivo è quello di riprendere gli allenamenti di gruppo dal 15 maggio, ma tutto dipenderà dal prossimo protocollo riveduto e corretto dopo le ultime indicazioni.