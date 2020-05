Austria, LASK nei guai: allenamenti di gruppo senza permesso. Rischio penalizzazione

Il LASK Linz è nei guai. La Bundesliga austriaca ha avviato un procedimento per una possibile violazione delle linee guida. A denunciare l'accaduto i diretti concorrenti per il titolo, la Red Bull Salisburgo, che, affermando di parlare a nome di tutte le squadre di Bundesliga, accusa il LASK di aver violato le misure di sicurezza. Dei video mostrerebbero che i giocatori del LASK stessero effettuando delle sessioni di allenamento. Sessioni di gruppo, che non sono consentite poiché le disposizioni date ai club austriaci sono quelle di allenamenti in piccoli gruppi mentre le sessioni complete saranno concesse solamente da domani. In merito si è espresso il direttore commerciale del Salisburgo, Stephan Reiter, che ha dichiarato di essere: "Scioccato e sbalordito". Lo stesso Salisburgo con un comunicato fa sapere di prendere le distanze dal comportamento del LASK. Questi ultimi ora rischiano una penalizzazione. Ricordiamo che il campionato austriaco riprenderà il 2 giugno e il LASK è al comando con 3 punti di vantaggio sul Salisburgo.