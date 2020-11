Austria-Norvegia si gioca. Gli scandinavi formano squadra d'emergenza: c'è il doriano Askildsen

A seguito di un caso positivo al Covid-19 nel proprio gruppo, la Norvegia scenderà in campo contro l'Austria mercoledì con una squadra completamente ridisegnata e priva delle sue stelle, tra cui Erling Haaland e Martin Odegaard. I giocatori della selezione infatti devono osservare la quarantena dopo essere stati in contatto con Omar Elabdellaoui, giocatore risultato positivo. Per questo motivo la Federazione ha annunciato che la partita di Nations League contro gli austriaci si giocherà componendo una squadra d'emergenza. Ricordiamo che la partita contro la Romania non è stata giocata a seguito del veto del governo norvegese, che ha ordinato alla squadra di non viaggiare per non violare le regole di quarantena. La nuova squadra è composta dai seguenti giocatori:

Per Kristian Bråtveit - Djurgården

Anders Kristiansen - Unione SG

Andreas Hanche-Olsen - Gent

Ruben Gabrielsen - Tolosa

Daniel Granli - Aalborg

Andreas Vindheim - Sparta Praga

Julian Ryerson - Union Berlin

Jørgen Skjelvik - Odense

Tobias Børkeeiet - Brøndby

Kristoffer Askildsen - Sampdoria

Fredrik Ulvestad - Djurgården

Kristian Thorstvedt - Genk

Sondre Tronstad - Vitesse

Mats Møller Dæhli - Genk

Håkon Evjen - AZ Alkmaar

Ghayas Zahid - Apoel

Jørgen Strand Larsen - Groningen

Veton Berisha - Viking