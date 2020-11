Austria, Salisburgo ko in casa: occasione Rapid Vienna. Il Lask Linz non ne approfitta e pareggia

Brutta sconfitta rimediata dal Salisburgo che in casa è stato battuto 3-1 dallo Sturm Graz e ora rischia di perdere la vetta della classifica. Se il Lask Linz non ne ha approfittato e ha impattato per 1-1 in casa dell'Hartberg, domani invece toccherà al Rapid Vienna che in caso di vittoria contro il Ried potrebbe volare in vetta da solo.

AUSTRIA - TURNO 8

Altach-Wolfsberger 0-2

Hartberg-Lask Linz 1-1

Salisburgo-Sturm Graz 1-3

Domenica

14.30 Austria Vienna-St. Polten

14.30 Tirol-Admira

17.00 Ried-Rapid Vienna

CLASSIFICA: Salisburgo 19*, Rapid Vienna 17, LASK 17*, Sturm Graz 12, St Polten 10, Wolfsberger 9, Austria Vienna 8, Tirol 8, Hartberg 7*, Ried 6, Altach 5*, Admira 4.

*una gara in più