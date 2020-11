AVB furioso dopo il 3-0 di Porto: ha chiesto rispetto per il suo OM e una vittoria in Champions

vedi letture

Clima rovente in casa Olympique Marsiglia dopo l'ennesima sconfitta in Europa. L'Equipe racconta i retroscena della sfuriata di André Villas-Boas dopo la disfatta di Porto: il tecnico avrebbe espresso il suo disappunto per la vergognosa mancanza di rispetto per la storia del club, riferendosi in particolare ad alcuni calciatori "felici di ricevere stipendi faraonici". Poi, l'ex tecnico dello Zenit avrebbe chiesto anche ad alcuni giocatori stranieri di iniziare a parlare francese, per rispetto nei confronti della società e dei suoi dipendenti. Infine, ha ammesso di aver fatto anche delle scelte sbagliate, soprattutto nelle rotazioni, e avrebbe chiesto di vincere una delle ultime tre partite di Champions.