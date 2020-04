Ayala su Messi: "Agli inizi della carriera non parlava mai. Oggi è un leader"

vedi letture

Roberto Fabian Ayala, ex giocatore anche di Napoli e Milan, ha parlato a 90min dell'evoluzione caratteriale di Leo Messi, passato col tempo da ragazzo taciturno a leader dello spogliatoio: "A Messi piace essere trattato come chiunque altro. È cresciuto molto nel corso degli anni: oggi è un leader dentro e fuori dal campo, dice sempre le cose giuste. Agli inizi della carriera, praticamente non parlava mai: usciva solo per allenarsi, perché era obbligatorio, altrimenti restava in stanza. Oggi invece è sempre presente, parla con i compagni, si informa sulla loro vita privata . Parla molto anche poco prima delle partite, sono cose che fanno bene al gruppo".