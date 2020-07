Azerbaigian, con De Biasi uno staff tutto italiano: ci sono anche Carbone e Bellucci

Uno staff tutto italiano per Gianni De Biasi. Il tecnico veneto è stato ufficializzato nella giornata di ieri come nuovo ct dell'Azerbaijan. A fargli compagnia in questa avventura ci saranno i due assistenti Benny Carbone e Claudio Bellucci, nonché Federico Turriziani in veste di match analyst.