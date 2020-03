B. Dortmund, Burki: "Paura di Neymar o Mbappé? In allenamento sfido già i migliori"

Roman Burki, portiere del Borussia Dortmund, ha presentato così in conferenza stampa il big match di Champions in programma domani contro il Paris Saint-Germain: "Io mi preparo per sfidare ogni avversario, sono concentrato così come i miei compagni sulla partita e su nient'altro. Non ho paura di affrontare Neymar o Mbappé, gioco già contro gli attaccanti più forti in allenamento e non mi aspetto dunque niente di speciale. È vero che il 2-1 dell'andata ci avvantaggia, ma non possiamo stare sulla difensiva. Passeremo il turno solamente se scenderemo in campo con la nostra filosofia offensiva", le sue dichiarazioni alla vigilia del ritorno degli ottavi di finale.