B. Dortmund, Emre Can: "Abbiamo avuto pazienza e colpito nel momento giusto"

Dopo il 2-0 rifilato al Werder Brema, il centrocampista del Borussia Dortmund Emre Can al sito ufficiale del club ha detto: “È molto importante essere pazienti in questi match. Abbiamo dimostrato di essere maturi. Il primo tempo è stato molto difficile. Il Werder Brema ha fatto molto bene, quindi non abbiamo trovato soluzioni. Nella ripresa però non abbiamo concesso quasi nulla e abbiamo controllato maggiormente il gioco e nel momento giusto siamo riusciti a colpire contro un Werder che si era un po' scoperto".