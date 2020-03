B. Dortmund, Favre alla vigilia del PSG: "Una gara senza pubblico è diversa in primis nella testa"

Lucien Favre, allenatore del Borussia Dortmund, ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani col Paris Saint-Germain. Queste le sue parole sulla scelta di giocare a porte chiuse per l'allarme Coronavirus: "Una partita senza spettatori è completamente diversa, soprattutto per la testa dei ragazzi. C'è una grandissima differenza anche nella preparazione del match, ma questo vale per noi così come per i nostri avversari", le sue dichiarazioni alla vigilia del ritorno degli ottavi di finale di Champions. Al 'Parc des Princes' si ripartirà dal 2-1 dell'andata a favore dei gialloneri.