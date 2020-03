B. Dortmund, Favre: "Vittoria importante col M'Gladbach. Ottima prestazione"

Dopo la vittoria per 2-1 conquistata in casa del Borussia M'Gladbach, il tecnico del Dortmund Lucien Favre ha detto: "È stata una partita molto difficile. È del tutto normale a Gladbach. Sono molto bravi, molto pericolosi. Giocano in modo molto efficiente. Ma abbiamo controllato la partita abbastanza bene. Il primo tempo non è stato grandioso, ma eravamo in vantaggio per 1-0, poi loro hanno pareggiato su un corne. Dopo abbiamo giocato egregiamente. siamo andati avanti con il nostro ritmo, pressato, creato occasioni e avuto molto possesso. Era molto importante vincere qui e alla fine lo abbiamo meritato".