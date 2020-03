B. Dortmund, Hummels: "Dobbiamo fare più punti possibili prima della sfida col Bayern"

Dopo il 2-1 conquistato in casa del Borussia M'Gladbach, il difensore del Dortmund Mats Hummels ha detto: "È stata una lotta e noi abbiamo partecipato. Non li abbiamo lasciati fare a loro piacimento. Ma qualche settimana fa non sarebbe stato così. È una mentalità che noi stiamo gradualmente riuscendo a instillare nell'allenamento; Emre Can ed Erling Haland stanno dando un grande contributo a questo con il loro modo di giocare. Ci fa molto bene avere altri due giocatori di quel genere. Ora abbiamo il giusto equilibrio tra campioni e lavoratori. Dobbiamo vincere le nostre prossime partite in modo da metterci in una buona posizione prima di quella partita contro il Bayern Monaco.. Il Bayern sta attualmente giocando un calcio davvero eccellente. Fino ad allora noi ho bisogno di raccogliere ogni punto e, se riusciamo, di essere al meglio".