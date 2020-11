B. Dortmund, Reinier positivo al Covid a poco più di una settimana dalla gara con la Lazio

C'è una nuova positività al Covid in casa Borussia Dortmund. Si tratta del talento brasiliano Reinier, risultato asintomatico e subito posto in isolamento. Ricordiamo che i gialloneri la prossima settimana affronteranno la Lazio in Champions League.

Questo l'annuncio ufficiale del club tedesco sulle condizioni del giovane fantasista in prestito dal Real Madrid:



Borussia Dortmund player, Reinier, has tested positive for COVID-19 and is symptom free.

We wish him a healthy and speedy recovery 🙏 pic.twitter.com/xmEG6tzcu7

— Borussia Dortmund (@BlackYellow) November 23, 2020