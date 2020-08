B. Dortmund, Sancho: "United? Non penso al mercato ma solo a migliorare ogni giorno"

Jadon Sancho non vuole distrazioni. Dopo le varie speculazioni su un suo possibile trasferimento al Manchester United, il giovane calciatore ha spiegato di essere concentrato solo sul Borussia Dortmund: "Cerco di non guardare i media perché penso che una volta che inizi a guardare tutto, sarebbe facile lasciarsi trasportare e distrarsi. Può influenzare i giocatori. Io cerco di non guardare a quelle cose e di concentrarmi solo sul tentativo di fare il meglio che posso sul campo. Soprattutto in allenamento. Per me si tratta di migliorare ogni singolo giorno. È importante per me mantenere un sorriso sul mio viso e rimanere felice. Non guardo davvero tutto il mercato e tutta quella roba. Preferisco tenere la testa bassa, concentrarmi e migliorare ogni giorno", ha detto a SoccerBible.