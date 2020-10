B. Dortmund, Zorc: "Finalmente torniamo a vincere in casa dell'Hoffenheim"

Dopo la vittoria conquistata in casa dell'Hoffenheim, il direttore sportivo del Borussia Dortmund Michael Zorc al sito ufficiale del club ha detto: “Abbiamo vinto la partita meritatamente. Abbiamo dovuto cambiare nel primo tempo per infortuni; un altro difensore che è andato ko. Poi Thomas Delaney ha giocato come difensore centrale e ha fatto un ottimo lavoro. Con la sostituzione di Haaland e Reus, abbiamo ottenuto un'altra spinta offensiva e creato molte occasioni da rete. Avremmo dovuto chiudere la partita molto prima, ma nel complesso abbiamo fatto un ottimo lavoro qui. Considerando che qui non vincevamo da tanto tempo, sono molto soddisfatto".