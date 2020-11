Bacca e l'Europa League, questione di feeling: 12 gol e 5 assist nelle ultime 18 gare giocate

Con la rete segnata questa sera contro il Maccabi Tel Aviv il centravanti Carlos Bacca ha portato a 19 le sue reti in Europa League avvicinando il secondo posto nella classifica dei calciatori sudamericani più prolifici nella seconda coppa continentale. Davanti a Bacca c’è Oscar Cardozo a quota 20, mentre in testa alla speciale classifica troviamo Radamel Falcao con 30 centri. Non solo Bacca nelle ultime 18 gare di Europa League ha contributo in 16 occasioni ai gol della propria squadra: in 12 occasioni ha segnato personalmente, in altre 5 ha invece fornito un assist.