Bale e le provocazioni in serie: dopo il pisolino in panchina, il gesto del binocolo

Gareth Bale si è distinto per l'ennesima volta in questa stagione per un episodio che non riguarda le sue prestazioni in campo. Il gallese è stato pizzicato nel corso della partita di ieri contro il Granada, protagonista nuovamente per un atteggiamento irriverente. Al punto che in un momento di noia ha deciso mettere le mani sugli occhi simulando di guardare la partita attraverso un binocolo. Una nuova provocazione, che arriva peraltro pochi giorni dopo la partita contro l'Alavés. Bale rimase in panchina tutto il tempo ed ebbe l'idea di coprirsi il volto con la mascherina, stendendo le gambe come a voler fare un pisolino mentre i compagni di squadra cercavano di ottenere i tre punti. Una situazione che si sta facendo sempre più imbarazzante, in una stagione nella quale, dopo il mancato passaggio del giocatore in Cina, le ripicche si stanno sprecando. Celeberrimo lo striscione esposto a novembre, subito dopo la qualificazione del suo Galles a Euro 2020: "Galles. Golf. Madrid. In questo ordine". Dalla ripresa de LaLiga, Bale ha giocato solamente una due partite, di cui solo una da titolare. Sette le gare in cui non è neanche sceso in campo, cinque di esse consecutive.