Bale freme per il nuovo debutto col Tottenham, Mourinho: "Deve sentirsi di nuovo un top"

L'allenatore del Tottenham, José Mourinho, ha presentato in conferenza stampa la sfida di domenica contro il West Ham soffermandosi in particolare sul possibile nuovo debutto di Gareth Bale con la maglia degli Spurs: "Bale vuole giocare fin dal giorno in cui è arrivato qui. Non vi dirò se domenica scenderà in campo o meno, ma posso dirvi che sta lavorando veramente bene, probabilmente come non era stato capace di fare per tanto tempo. Non abbiamo ancora deciso se, quando e quanto giocherà, prenderemo la migliore scelta per il bene di Gareth e del Tottenham. Siamo davvero felici di vederlo sorridere, ora Bale ha bisogno di calcio e di sentirsi di nuovo un top player".