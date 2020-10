Bale in campo col West Ham? Mourinho ci pensa e spiega: "È importante che sia felice"

Gareth Bale si sta riprendendo dall'infortunio al ginocchio che lo ha tenuto fuori in questo inizio di stagione e domenica potrebbe essere schierato da José Mourinho per la sfida tra Tottenham e West Ham. Il tecnico portoghese ha tenuto a precisare a Sky Sports UK: "La squadra è la cosa più importante e Gareth è qui per aiutare la squadra. Ma allo stesso tempo ci preoccupiamo per lui. Le decisioni che prenderemo saranno per il bene della squadra, ma anche per il suo bene. È molto importante che sia felice con noi, credo che in questo momento della sua carriera sia davvero fondamentale".