Bale: "L'anno scorso fui a un passo dalla partenza, il Real bloccò tutto all'ultimo secondo"

Gareth Bale ha parlato del suo mancato approdo in Cina, allo Jiangsu Suning, la scorsa estate: "Vedremo cosa succederà, c'è tanto tempo ancora in questa finestra di mercato e ce ne saranno anche un altro paio. Il tempo dirà ma penso che dipenderà dal Real Madrid. Ho provato ad andarmene un anno fa ma hanno bloccato tutto all'ultimo secondo. Era un progetto che mi affascinava ma non si è materializzato. Ci sono stati altri casi in cui abbiamo provato ad andare ma il club non lo ha permesso o hanno fatto qualcosa. Dipende dal club".