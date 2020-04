Bale non vuole lasciare il Real Madrid: il gallese disposto a restare fino al 2022

Viene sempre considerato in partenza ad ogni finestra di calciomercato. Le strade di Gareth Bale e del Real Madrid potrebbero separarsi a fine stagione. Secondo quanto riporta AS però il gallese sarebbe intenzionato a rimanere in Spagna fino alla fine del suo contratto che sarà nel 2022. Motivo il suo lauto stipendio di 14,5 milioni di euro all'anno a cui non vuole rinunciare.