Bale sul ritorno di Ancelotti al Real: "Mi trovo molto bene con lui, ma non ci ho ancora parlato"

Il ritorno di Carlo Ancelotti sulla panchina del Real Madrid potrebbe cambiare il futuro di Gareth Bale che tornerà nel club iberico dopo il prestito al Tottenham e potrebbe anche restarci nonostante sia rimasto a lungo fuori dal progetto madridista: "Carlo è un grande allenatore, lo conosco e mi trovo molto bene con lui. Abbiamo passato dei bei momenti assieme in passato. Però non ho parlato né con lui né con nessun altro e non sto pensando al futuro. Dopo l'Europeo ci sarà tempo per incontrarci e decidere cosa fare".