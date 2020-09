Banega saluta il Siviglia: "Non dimenticherò mai questa società e i suoi meravigliosi tifosi"

Le immagini delle sue lacrime durante la conferenza stampa d'addio al Siviglia hanno già fatto il giro di tutto il Mondo. Ever Banega ha salutato il club andaluso (ad attenderlo c'è l'Al-Shabab) con parole al miele verso la società nella quale è riuscito a mostrare gran parte del suo enorme talento. "Ci eravamo posti l'obiettivo di vincere l'Europa League e di qualificarci per la Champions League e li abbiamo raggiunti entrambi - ha raccontato nell'emozione generale l'argentino -. Il merito va a tutti i dipendenti di questa meravigliosa società che ci rendono ogni giorno le cose semplici. Il mio grazie va poi ai tifosi per l'ammirazione e il supporto che mi hanno dato fin dal primo giorno. Non lo dimenticherò mai"