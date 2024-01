Ufficiale Bangré riparte dalla Ligue 2: l'esterno del Tolosa in prestito con diritto al Troyes

Il Tolosa ha ceduto in Ligue 2 al Troyes Mamady Bangre. L'esterno approda in biancoblù, dove ha già giocato in passato, in prestito con diritto di riscatto a 22 anni per provare ad affermarsi e ritagliarsi uno spazio più ampio rispetto a quello che ha trovato nei primi mesi della stagione. Di seguito il comunicato integrale:

"Formatosi al Tolosa FC, dove ha segnato nella sua prima presenza da professionista contro l'Olympique de Saumur nella Coupe de France, Mamady Bangré è stato incoronato campione della Ligue 2 francese alla fine della stagione 2021-2022. La stagione successiva, passa in prestito al Quevilly Rouen Métropole in Ligue 2 e si rivela al grande pubblico. Con 9 gol e 5 assist in campionato, la giovane ala partecipa attivamente al mantenimento del club normanno in seconda divisione. Ritornato in Ligue 1 nel suo club di allenamento quest'estate, ha giocato 8 partite e ha segnato un assist. Dal 2022, Mamady è anche un nazionale burkinabé e ha 6 presenze al suo attivo con la squadra nazionale. Quest'inverno parteciperà al CAN 2024, che si svolgerà in Costa d'Avorio, e si unirà al club di Troia al termine della sua selezione in Burkina Faso. Mamady Bangré entrerà in Estac per un periodo minimo di sei mesi, nell'ambito di un prestito con opzione di riscatto. Rafforzerà l'attacco troiano con la sua capacità di eliminazione e la sua efficienza in un campionato che conosce. Bentornato a casa, Mamady!".