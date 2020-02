vedi letture

Barça, Braithwaite: "Studiavo Ronaldo il Fenomeno. Impaziente di giocare il Clasico"

Martin Braithwaite, nuovo acquisto del Barcellona dopo l'infortunio di Dembele, non vede l'ora di giocare il Clasico contro il Real Madrid. Questo il pensiero del danese ai microfoni di Barça TV: "L'aver firmato per il Barcellona significa tanto per me. Sono felice perché il mio sogno è sempre stato quello di giocare in una grande squadra. Ma questo è solo l'inizio: ho grandi aspettative per il futuro. Il mio idolo? Ronaldo il Fenomeno, studiavo il suo modo di giocare ed i suoi movimenti, era davvero incredibile. Messi? Se il calcio fosse una religione, lui sarebbe Dio. Il Clasico? Sarà un'esperienza magnifica, ho davvero voglia di giocarlo".