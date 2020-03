Barça, brusco stop nella trattativa per il rinnovo di Ter Stegen: il tedesco rifiuta l'offerta

Brusco stop nelle trattative per il rinnovo di Marc-André ter Stegen col Barcellona. Secondo quanto scrive oggi il quotidiano Sport, non ci sarebbe infatti accordo tra il portiere tedesco e il club catalano per prolungare il contratto attualmente in scadenza nel 2022. Ter Stegen, dal canto suo, ha già fatto sapere di voler restare, ma solamente con uno stipendio da top player. L'ultima offerta dei blaugrana, rifiutata dal giocatore, era pari a 6,5 milioni di euro all'anno fino al 2024.