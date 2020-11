Barça, il candidato alla presidenza Victor Font: "Neymar non è nei miei piani, ci ha abbandonati"

Victor Font ha le idee chiare per il suo Barcellona. Se alla fine dovesse essere eletto proprio lui alla guida del club blaugrana, il candidato non si muoverebbe per riportare in Catalogna il tanto chiacchierato Neymar. "Non fa parte del progetto che abbiamo in mente per il nostro Barcellona. Se saremo noi a guidare il club, non ci punteremo sia per ragioni economiche sia per ragioni istituzionali. Neymar ci ha abbandonati, non dimentichiamocelo", le sue dichiarazioni sull'attaccante oggi in forza al Paris Saint-Germain.