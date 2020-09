Barça, Koeman e una strana 90 second challenge: "Frutto preferito? La paella"

vedi letture

Divertente intervista sui canali social per Ronald Koeman. L'allenatore catalano si è infatti sottoposto alla 90 second challeng: l'obiettivo era rispondere in un minuto e mezzo al maggior numero di risposte possibili. Tante sono state "corrette", dall'aggettivo per Messi ("il migliore"), alla città preferita ("Barcellona"), al gol che ricorda più volentieri (quello in finale di Coppa Campioni a Wembley, proprio con la maglia dei catalani). In altri casi, invece, è andato evidentemente in confusione: così, il frutto preferito di Koeman è la "paella".