Barça, Koeman: "Eric Garcia? Presto per parlare di mercato con un nuovo presidente in arrivo"

Ronald Koeman risponde in conferenza stampa sul mercato del Barcellona: "Eric Garcia? È ancora presto per parlare di questi acquisti. Ora recuperiamo Araujo e presto tornerà Umtiti, ha giocato 60 minuti con la squadra B ed è vicino al ritorno, anche se non so quando sarò. A gennaio si parlerà con un presidente nuovo".