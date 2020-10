Barça, Koeman esce allo scoperto: "Vogliamo Eric Garcia, ma non so se riusciremo a prenderlo"

vedi letture

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Siviglia, mister Ronald Koeman ha parlato anche dell'obiettivo per rinforzare la difesa Eric Garcia: "Mancano pochi giorni alla fine del mercato ed è vero che ci piacerebbe avere Eric qui con noi, anche perché in rosa abbiamo solo tre-quattro centrali al momento. Mi auguro che possiamo prenderlo, ma sappiamo che non sarà facile a livello economico. Confermo quindi l'interesse del Barcellona per Eric Garcia, però non so se riusciremo ad acquistarlo", le dichiarazioni del tecnico del Barcellona sul centrale del Manchester City.