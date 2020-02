vedi letture

Barça, l'acquisto di Braithwaite e le falle del regolamento: il Leganes non può rimpiazzarlo

La discutibile ma legale manovra del Barcellona, che ha strappato Martin Braithwaite al Leganés a mercato chiuso, potrebbe essere l'ultima della storia della Liga. L'articolo 124.3 della Federcalcio, che prevede la possibilità di sostituire un calciatore gravemente infortunato anche a mercato chiuso potrebbe essere cancellato per le evidenti falle del regolamento stesso. Il Leganés, difatti, non poteva opporsi al trasferimento del danese poiché per legge ogni giocatore di un club spagnolo deve avere una clausola rescissoria. Ma non può a sua volta rimpiazzare Braithwaite poiché non c'è un regolamento che prevede di attingere sul mercato in caso di cessione fuori dalla finestra classica. Un paradosso che non può passare inosservato, tanto che la Federcalcio spagnola avrebbe rassicurato i pepineros di lavorare all'eliminazione dell'articolo 124.3.