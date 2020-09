Barça niente Wijnaldum. Ieri l'olandese ha chiarito a Klopp che vuole rimanere al Liverpool

Sembra destinato a rimanere tale il sogno di mercato di Ronald Koeman, nuovo tecnico del Barcellona, di avere alle sue dipendenze in Catalogna il connazionale Georginio Wijnaldum oggi al Liverpool. Stando a quanto riportato da SkySport il contatto avvenuto fra il centrocampista olandese e il tecnico dei Reds Jurgen Klopp avrebbe dato esito positivo. Con il giocatore sempre più vicino alla permanenza.

Come riporta l'emittente nella serata di ieri i due si sono incontrati per valutare il proseguimento del rapporto ad un anno dalla scadenza del contratto dell'ex Newcastle e con la trattativa per il rinnovo non ancora decollata. Wijnaldum ha fatto sapere a Klopp che la sua volontà è quella di continuare ad Anfield, con un nuovo accordo che possa legarlo in modo ancor più forte al club campione in carica della Premie League.