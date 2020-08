Barça, primo allenamento con la testa al Napoli: in gruppo Griezmann e Dembelè

vedi letture

Dopo qualche giorno di vacanza, oggi il Barcellona è tornato ad allenarsi in vista della gara di Champions League contro il Napoli. Buone notizie per Quique Setien che ha ritrovato parzialmente in gruppo Antoine Griezmann e Ousmane Dembele. L'ex Atletico Madrid si sta riprendendo da un infortunio al quadricipite della gamba destra e sta facendo di tutto per giocare contro la squadra di Gattuso, mentre Dembele sa che è difficile tornare in campo in questa stagione ma ci vuole provare comunque.