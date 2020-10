Barça-Real Madrid, Koeman: "Taglio stipendi? In questa situazione mi sembra normale..."

vedi letture

Intervenuto in conferenza stampa, Ronald Koeman ha parlato della questione societaria e della richiesta di tagli salariali: "Non sono preoccupato di ciò. Se manca qualcosa in allenamento o nelle partite vado direttamente dai giocatori. Da parte del club è normale che vogliano abbassare gli stipendi in un contesto come quello attuale di pandemia. Campisco allo stesso tempo la posizione dei giocatori. Il mio compito è allenare i miei uomini per le partite e cercare di vincerele".