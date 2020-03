Barça-Real Madrid, sfida sul campo e anche sul mercato: in estate tentativo per Alaba

vedi letture

Barcellona e Real Madrid sono pronte a sfidarsi anche sul mercato. Dopo la lotta piena di colpi di scena per la Liga 2019-2020, non ancora finita, blaugrana e blancos in estate tenteranno infatti un approccio per il difensore/centrocampista del Bayern Monaco David Alaba. Il nazionale austriaco vedrà scadere il suo contratto coi bavaresi fra poco più di un anno e ad oggi non ha ancora deciso se rinnovare o cambiare subito aria per vivere una nuova avventura.