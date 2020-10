Barça-Real Madrid, Zidane: "Momento difficile? Possiamo uscirne. Non amo fare la vittima"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del Clasico, il tecnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, ha parlato della sua posizione dopo due sconfitte consecutive: "Se è il mio momento più difficile? Non mi piace fare la vittima, ogni partita ha la sua storia ed è il bello del calcio. I momenti difficili capitano, ma la cosa bella è che puoi uscirne fuori e cambiare la situazione". Cosa deve cambiare Zidane? "Sono sempre stato critico con me stesso. È il motore per migliorare. Sappiamo che possiamo cambiare la situazione tutti insieme e vogliamo fare una bella partita. Dopo una sconfitta, da allenatore, la maggior parte delle critiche sono rivolte a me. È normale. Però non vivo nel passato, mi interessa cosa mi aspetta, ossia la partita".