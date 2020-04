Barça, Suarez: "Mai pensato di lasciare la Spagna. Riduzione stipendi? Non è stato un problema"

“Non ho mai pensato di lasciare la Spagna durante la quarantena”. Intervistato dalla radio uruguaiana Sport 890, Luis Suarez, attaccante del Barcellona, parla di come sta attraversando questi giorni: “Ci hanno sempre raccomandato di restare in casa e lo sto facendo. So che in Uruguay la situazione è difficile perché molta gente vive alla giornata. È complicato, però se non cammineremo tutti insieme sarà difficile uscirne.

La riduzione degli stipendi? Stavamo cercando di aiutare il club e i dipendenti. Le polemiche ci hanno fatto male, l’accordo non è mai stato un problema”.