Barça verso Real Sociedad e Napoli. Setien pensa al ritorno al 4-3-3

Il tecnico del Barcellona Quique Setien, spiega Sport, sta seriamente pensando di rivedere le proprie convinzioni tattiche. Dal suo arrivo l'ex Betis ha puntato spesso e volentieri sul 4-4-2 per dar spazio a Vidal in un ruolo ibrido di raccordo fra centrocampo e attacco. Per il momento i frutti non sono quelli sperati e proprio per questo motivo l'idea sarebbe quella di sacrificare il cileno e tornare al classico 4-3-3 già contro la Real Sociedad e, chissà, magari pure contro il Napoli. Contro i baschi in attacco ci saranno quasi certamente Messi, Griezmann e Braithwaite.