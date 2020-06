Barça, Vilajoana: "Mai parlato della cessione di Ansu Fati, non vendiamo i nostri giovani talenti"

Xavier Vilajoana, responsabile delle divisioni inferiori e giovanili del Barcellona, non ha mostrato alcun dubbio circa il futuro del talento classe 2002 Ansu Fati: "Non esiste nessun caso per noi, non abbiamo mai parlato di una sua cessione. Non usiamo i talenti del nostro settore giovanile per fare cassa. Se crediamo che qualcuno possa arrivare in prima squadra, non lo vendiamo. Ansu è tranquillo e contento, sarà un giocatore importante nel Barcellona dei prossimi anni", le sue dichiarazioni a Sport sull'esterno offensivo che in queste settimane è stato cercato con insistenza dal Manchester United.