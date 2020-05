Barcellona, 10 milioni al Watford per Estupiñán. Il terzino sarebbe poi prestato al Valladolid

Secondo quanto riferisce Diario de Navarra, il Barcellona avrebbe messo nel mirino un nome nuovo per la difesa, il 22enne ecuadoriano Pervis Estupinan, di proprietà del Watford ed attualmente in prestito all'Osasuna, con la cui maglia si è messo in evidenza nel corso della Liga attuale. Secondo quanto si legge, il prezzo dell'operazione sarebbe attorno ai 10 milioni di euro, con i blaugrana che poi girerebbero il calciatore in prestito al Real Valladolid nella prossima stagione, così da permettergli di giocare con più regolarità prima della definitiva inclusione in squadra.