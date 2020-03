Barcellona, a gennaio c'è stato un tentativo anche per Plea: il 'Gladbach ha rifiutato 50 mln

Alassane Plea è uno degli intoccabili del Borussia Moenchengladbach di Marco Rose: l'attaccante francese ha disputato 22 partite in Bundesliga mettendo a segno otto reti. Nel mercato invernale, come rivela Sport Bild, il Barcellona aveva provato a portarlo in Catalogna con un'offerta da circa 50 milioni. La proposta, però, stata rispedita al mittente per due motivi: la squadra tedesca non voleva privarsi di un elemento importante per continuare a inseguire l'obiettivo Champions e sarebbe stato difficile individuare un sostituto all'altezza.