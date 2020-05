Barcellona al lavoro, out solo Lenglet e Umtiti. Dembele attende risultato del test

Seconda giornata di allenamento per il Barcellona. I giocatori si sono sottoposti anche oggi a sedute individuali: lo staff tecnico ha preparato un circuito di precisione, con i giocatori distribuiti sui campi 2 e 3 della Ciudad Deportiva. Assente Lenglet per motivi personali, oltre a Umtiti e Dembélé. Quest'ultimo si è sottoposto ieri al test per il coronavirus e attende i risultati per riprendere il suo recupero dall'infortunio.