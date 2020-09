Barcellona, al momento nessuna offerta per Umtiti: il club valuta l'ipotesi risoluzione

vedi letture

Da Barcellona arrivano nuove indiscrezioni di mercato, questa volta riguardanti un altro degli epurati come Samuel Umtiti. Secondo l'emittente Cadena SER ad oggi nessun club ha presentato offerte ufficiali per lui e proprio per questo motivo il Barça sta valutando l'ipotesi di liberarlo gratis. Il motivo è presto detto: in casa Barcellona sta proseguendo l'operazione di alleggerimento del monte ingaggi e il taglio del francese rientrerebbe proprio in questa ottica.