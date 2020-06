Barcellona, allarme rientrato per De Jong: l'olandese si è allenato in gruppo

Nessun problema per Frenkie de Jong. Il centrocampista olandese del Barcellona ha chiesto il cambio nel match di ieri sera contro il Maiorca per via di un problema fisico. Nulla di preoccupante, come riportato dal quotidiano spagnolo Sport: il giocatore si è allenato regolarmente nella seduta odierna e sarà a disposizione del tecnico azulgrana per la sfida interna col Leganes di martedì sera.