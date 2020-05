Barcellona, altre tre settimane di stop per Umtiti: sarà a disposizione per l'eventuale ripresa

La prima vittima in Liga dopo 56 giorni di confinamento domiciliare è stata Samuel Umtiti, che nell'allenamento di questo sabato ha subito un infortunio al soleo della gamba destra. Quanto ci vorrà per riprendersi? Secondo As, nel giro di tre settimane starà di nuovo bene. Quique Setien, dunque, lo avrà a disposizione per l'eventuale ripresa della Liga, visto che non si tornerà in campo prima del mese di giugno. A patto che si torni.